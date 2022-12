Bombeiros resgatam vítimas presas em carro submerso na Bahia

Dois homens foram resgatados por bombeiros militares nesta terça-feira (27) depois de ficarem presos em um veículo durante as fortes enchentes que atingem o Litoral Sul da Bahia. As duas vítimas estavam dentro do veículo quando, ao passarem por uma ponte no município de Canaveiras, o rio transbordou e atingiu o veículo, que ficou parcialmente submerso.

Para realizarem a retirada da dupla de forma segura, os bombeiros utilizaram botes e coletes salva-vidas. O resgate aconteceu na arena de ligação da BR-101 com a BA-001, antes da entrada de Canavieiras.

Já na região de Itacaré os bombeiros do 5° GBM, em Ilhéus, realizam o resgate de moradores em locais alagados. Em Itacaré os militares permanecem desde domingo (25) monitorando pontos estratégicos que podem ser atingidas com o aumento do volume de água.

Em balanço divulgado na segunda-feira (26), o governo destaca que o Corpo de Bombeiros resgatou 268 pessoas e 25 animais isolados pelas chuvas em Jequié. As localidades do Centro, Ceavig, Mandacaru, João Romão, Curral Novo e Jequiezinho são as mais afetadas, registrando maior número de ocorrências na cidade.

Ao todo, 50 bombeiros militares estão atuando em Jequié. Embarcações e viaturas são usadas para resgatar pessoas e animais que estão isolados.

O Corpo de Bombeiros orienta os cidadãos a não tentarem passar em áreas alagadas. Os ambientes cobertos de água podem esconder buracos. Além disso a velocidade da água pode estar forte, impossibilitando a travessia de pessoas ou até mesmo a água pode subir muito rápido causando alagamento.

