Caminhão do Exército cai de ribanceira em Blumenau

Acidente com um caminhão do Exército foi registrado na manhã de hoje (16), em uma área de mata no município de Blumenau, em Santa Catarina. O veículo caiu de uma ribanceira, deixando cerca de 22 feridos e dois militares mortos. As informações são da assessoria do 14º Brigada de Infantaria Motorizada.

Mais cedo, a assessoria chegou a divulgar uma nota informando apenas um óbito, mas o número foi atualizado. De acordo com a nota, o acidente envolveu soldados do 23º Batalhão de Infantaria e ocorreu no momento em que os militares se dirigiam para uma atividade no campo de instrução "prevista no quadro de trabalho".

A assessoria informou ainda que "os acidentados foram encaminhados para os hospitais locais".

A nota diz ainda que o comando militar local está tomando medidas para prestar apoio "psicológico e religioso" aos envolvidos e determinou a abertura de inquérito para apurar as causas do acidente.

