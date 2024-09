Acusado de matar ganhador da Mega-Sena é interrogado durante julgamento nesta segunda-feira

José Ademir Soares da Silva é julgado nesta segunda-feira, 2, pelo homicídio de Miguel Ferreira de Oliveira. O crime aconteceu no ano de 2018 e teve repercussão como o "assassinato do ganhador da Mega-Sena", pois a vítima havia sido sorteada no ano de 2011 com o prémio milionário. O caso ocorreu no município de Campos Sales, a 546 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o julgamento começou às 9 horas e foi encerrada a instrução em plenário com a oitiva de duas testemunhas de defesa e interrogatório do réu presencial. Os debates começaram 14 horas com a fala do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

O crime ocorreu no dia 4 de fevereiro de 2018, no Centro de Campos Sales, durante uma festa em uma pizzaria. A vítima sofria ameaças por parte do homem apontado como autor intelectual do crime, Francisco Costa Torres Júnior. Na véspera da execução, Francisco e Miguel brigaram durante uma festa.