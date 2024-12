Policial que matou 4 colegas em Camocim é absolvido após ser considerado inimputável

A informação consta na edição dessa quarta-feira, 4, do Diário Oficial do Estado (DOE). Além da chacina, Antônio também respondia por uma tentativa de homicídio ocorrida em julho de 2023 , quando ele já se encontrava preso na Penitenciária Industrial Regional de Sobral (Pirs), localizado a 121 quilômetro de Camocim.

O policial civil que matou quatro colegas na Delegacia Regional de Camocim (Litoral Oeste do Estado), em maio de 2023, foi absolvido da acusação após laudo psiquiátrico considerá-lo inimputável . O inspetor Antônio Alves Dourado foi diagnosticado como tendo transtorno esquizoafetivo , conforme o laudo pericial nº 2024.0459972, produzido pelo Núcleo de Psiquiatria Forense, da Perícia Forense do Estado (Pefoce), em setembro último.

“Os signatários entendem que o quadro do periciado corresponde a Transtorno Esquizoafetivo (CID-10-F25), condição classificada na legislação aplicável como doença mental (Art. 26, Código Penal Brasileiro), a qual implicou em completo comprometimento da capacidade de entendimento e, por conseguinte, da autodeterminação, no período de interesse”, cita a portaria.

Relembre como aconteceu a chacina



A chacina foi registrada por volta das 4h45min do dia 14 de maio de 2023. As vítimas estavam de plantão e dormiam no momento do crime. Conforme o inquérito policial, Antônio chegou à delegacia em uma moto, trazendo consigo um botijão de gás.



Ele pulou o muro do estabelecimento e usou a própria chave da delegacia para destrancar a porta da entrada. Em seguida, disparou contra as três primeiras vítimas: os escrivães Francisco dos Santos Pereira, 47 anos, e Antônio José Rodrigues Miranda, 33 anos, e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira, 36 anos.



Eles descansavam em redes, após lavrar um flagrante, quando foram mortos. A quarta vítima estava no segundo andar. O escrivão Antônio Cláudio dos Santos, 46 anos, foi alvejado pelas costas, após pular da varanda para a garagem, em uma tentativa de escapar dos disparos.