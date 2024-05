Ato ecumênico marca um ano da morte de 4 policiais civis assassinados por colega em Camocim

Policiais e familiares dos mortos compareceram ao ato ecumênico Crédito: FÁBIO LIMA

Um ato ecumênico organizado pelo Sindicato da Polícia Civil (Sinpol) em memória de um ano da morte de quatro policiais civis, um inspetor e três escrivães, que foram assassinados na delegacia de Camocim no dia 14 de maio de 2023, foi celebrado no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), no bairro Aeroporto em Fortaleza. Os quatros policiais foram executados por um colega de profissão enquanto descansavam dentro da delegacia Na ação foram assassinados os escrivões Francisco dos Santos Pereira, Antônio José Rodrigues Miranda, Antônio Cláudio dos Santos e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira. Apenas a família de Francisco dos Santos compareceu ao ato, os familiares de outros dois policiais residem em Camocim, onde foi realizada uma missa na segunda-feira, 13, e a do outro reside no Piauí.

Presente no ato, Guilherme Pereira de Almeida, 75, pai de Francisco dos Santos Pereira, revelou que o filho sempre quis seguir a carreira policial: "Ele se formou em Economia, mas não exerceu a profissão, passou no concurso da Polícia (Civil), mas não assumiu no primeiro momento, pois tinha o desejo de ser delegado. Então, foi estudar Direito para realizar o seu sonho."