Carro roubado é recuperado com auxílio de câmeras de segurança em Camocim

Um carro com queixa de roubo foi recuperado durante uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) nesse sábado, 12, no município de Camocim, a 354,21 quilômetros de Fortaleza.

O veículo trafegava em uma rodovia no bairro Centro quando foi identificado por câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) e do Sistema Agilis, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que acionou a Polícia Militar.

Ao chegar no local, os policiais efetuaram a abordagem ao condutor do veículo. Ele e o veículo foram conduzidos para uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde o motorista prestou esclarecimentos.