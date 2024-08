Pai devolve moto roubada e deixa bilhete no Ceará: "Desculpa pelo meu filho"

Veículo foi recuperado por policiais militares no último domingo, 11, Dia dos Pais, no município de Camocim, e entregue na delegacia da cidade para ser restituído ao proprietário

Uma motocicleta que havia sido roubada foi encontrada com um bilhete do pai do suspeito do crime. O caso aconteceu nesse domingo, 11, Dia dos Pais, no município de Camocim, a 354,21 quilômetros de Fortaleza. O veículo foi encontrado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e no bilhete constava um pedido de desculpas: “Desculpa pelo meu filho”.

Ainda segundo o autor do bilhete, ele conta que o filho é usuário de drogas e que o episódio foi mais uma decepção para ele. “Como pai, estou devolvendo a moto. [...] Desculpa pela vergonha”, escreveu no final da mensagem.

O veículo foi encontrado no bairro Jardim das Oliveiras por militares do Policiamento Ostensivo Geral do 3º Comando Regional da Polícia Militar (2º CIPM/3º CRPM) após serem acionados por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para uma ocorrência de uma moto abandonada.