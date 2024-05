Garçom acusado de matar vereador tem prisão convertida em preventiva

O garçom trabalhava no restaurante há 13 anos. Além de matar o vereador, o homem esfaqueou o chefe, proprietário do estabelecimento

Antônio Charlan Rocha Souza é suspeito de matar o vereador César Araújo Veras e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A decisão judicial foi proferida nessa segunda-feira, 29, durante audiência de custódia no Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito com sede em Sobral.

Conforme os autos, o garçom teria usado a faca que encontrou na cozinha no assassinato do vereador. Charlan trabalhava há 13 anos no restaurante e a investigação desconhece qualquer desavença entre as vítimas e o acusado.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva. A defesa do garçom solicitou um incidente de insanidade mental para o suspeito.