Camocim: homem sai para pescar e desaparece em rio

Um homem desapareceu enquanto pescava no Rio Coreaú, localizado no município de Camocim, litoral norte do Ceará. Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE), ele saiu para realizar a atividade ainda nessa quinta-feira, 27, e não retornou para casa desde então.

De acordo com órgão, foram realizados buscas no rio ao longo desta sexta-feira, 28, mas apenas a canoa que o homem usava foi encontrada. Ação contou com o apoio da Capitania dos Portos de Camocim.

Primeiras informações dadas aos bombeiros apontam que o homem saiu para pescar no rio ontem e não retornou. Até às 21 horas de hoje, a vítima não havia sido localizada.

Em nota, a Marinha do Brasil (MB) informou que tomou conhecimento do caso na manhã de hoje. Junto aos bombeiros e a capitania, órgão realizou uma Operação de Busca e Salvamento, coordenada pelo Salvamar Nordeste.



"Adicionalmente, foi emitido Aviso aos Navegantes e realizado contato com a comunidade marítima, no intuito de ampliar a divulgação sobre o ocorrido e alertar todas as embarcações que estejam navegando em áreas próximas ao desaparecimento para apoiar nas buscas", frisou marinha.

