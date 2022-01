Carga de papel higiênica avaliada em R$ 104 mil é recuperada no interior do Ceará

Uma carga de papeis higiênicos, avaliada em R$ 104 mil, foi recuperada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) por volta das 8h40min do último sábado, 22. O material foi localizado em Brejo Santo, a 502,4 km de Fortaleza. Um homem de 45 anos foi autuado pelo crime de receptação.

De acordo com a PMCE, os agentes receberam denúncia do roubo, que ocorreu em Milagres na noite de sexta-feira, 21.

As buscas foram iniciadas, e o material acabou sendo encontrado armazenado em um depósito no bairro Renê Lucena, no município de Brejo Santo. A carga era composto de cerca de 2.400 fardos de papel higiênico.

A PMCE informou, por meio de nota, que o locatário do galpão, Francisco Francialdo Mariano, foi conduzido à Delegacia de Brejo Santo.

