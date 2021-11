Ex-aluna de colégio público de Brejo Santo tem texto publicado em livro

Geovanna Holanda está entre os 57 alunos da rede pública de ensino do Ceará e de São Paulo que tiveram seus textos publicados no livro. Ela falou sobre a inspiração para o texto na rádio CBN Cariri

Ex-aluna de um colégio público em Brejo Santo, Geovanna Holanda conquistou o terceiro lugar em uma categoria da primeira edição do concurso “Lembranças da leitura”, realizado no ano passado pelo programa “Círculos de Leitura”. Agora, também tem um texto publicado no livro do projeto. A obra “Lembranças da Leitura 2020” terá lançamento presencial em um evento no espaço Aldeia da Chama, em São Paulo, no próximo dia 9 de dezembro. Ela falou sobre a inspiração para o texto na rádio CBN Cariri, nessa quinta, 18.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, Geovanna Holanda comentou que escolheu abordar em seu texto a sua experiência nos Círculos de Leitura e a escolha da sua profissão: professora de Matemática.

“Eu fiquei indecisa sobre o que eu escreveria, mas depois de pensar bastante eu resolvi contar minha história e minha experiência no projeto. Então me inscrevi, enviei meu texto e fiquei muito surpresa com o resultado”, disse.

Geovanna explicou que, apesar de se considerar mais da área do conhecimento matemático, ela não deixou de se inscrever na segunda fase do concurso, que terá os resultados divulgados no próximo dia 10 de dezembro deste ano. A jovem também garante que continuará escrevendo durante a sua rotina.

Geovanna Holanda é professora de Matemática (Foto: Arquivo Pessoal)



Ao todo, 57 alunos da rede pública de ensino do Ceará e de São Paulo tiveram seus textos publicados no livro “Lembranças da Leitura 2020”, lançado primeiramente no instagram @circulosdeleituraoficial, no último dia 15 de outubro. O livro é composto por textos de alunos e ex-alunos das escolas parceiras do programa “Círculos de Leitura” . Foram mais de 350 textos enviados.

Geovanna Holanda foi aluna da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Balbina Viana Arrais, em Brejo Santo, e venceu na categoria “ex-aluno”. No mesmo concurso “Lembranças da Leitura”, na categoria “ensino médio”, a estudante Milena Barbosa, da EEEP Irmã Ana Zélia Fonseca, em Milagres, conquistou o segundo lugar. Além delas, estudantes de outras 14 cidades do Ceará tiveram seus textos selecionados.

O concurso faz parte do programa "Círculos de Leitura", do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, que promove momentos de reflexão e leitura de obras clássicas e contemporâneas nas escolas públicas e espaços comunitários diversos. O livro ganhou mais de 70 mil impressões que serão enviados para escolas do Ceará. Ele também está disponível na versão e-book no site do Instituto Braudel.

Círculos de Leitura

O projeto existe há 20 anos e foi idealizado e fundado pela psicanalista Catalina Pagés. O principal objetivo é tentar aproximar os estudantes da leitura e fazê-los ter uma maior perspectiva de suas vidas profissionais.

São os jovens multiplicadores formados na metodologia dos Círculos de Leitura que conduzem os grupos de leitura em suas escolas. Estes alunos também auxiliam na formação de novos multiplicadores, mantendo a sustentabilidade do programa.

Com 967 alunos multiplicadores e 474 professores, o projeto está presente em diversos estados, com círculos de leitura em 289 escolas do Ceará e de São Paulo.

