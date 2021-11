Agricultor é preso suspeito de estupro de vulnerável em Brejo Santo

De acordo com os policiais, o homem não teria relação de parentesco com a vítima

Um homem foi preso nessa quinta-feira, 18, suspeito de participar de um crime de estupro de vulnerável na cidade de Brejo Santo, distante 523 km da Capital. O acusado seria um agricultor de 34 anos. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o crime foi praticado contra uma criança de três anos.

A ação policial começou após o crime, ocorrido na quarta-feira, 17. De acordo com as investigações, o suspeito, identificado como José Hilton Carneiro Furtado, teria cometido a violência sexual e, logo após, fugido em uma motocicleta. Ainda segundo o apurado, o homem não possui relação de parentesco com a vítima e aproveitou o descuido da família para atrair a criança.

Após denúncias, os agentes policiais localizaram José Hilton em um terreno. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Brejo Santo.



