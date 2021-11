Mulher de 20 anos é morta e suspeito é o ex-companheiro; é o segundo feminicídio em 48h no Interior

Os dois crimes aconteceram nos locais de trabalho das vítimas, sendo um em Brejo Santo e outro em Crateús, no Ceará. Já em Iguatu, um homem incendiou a casa da ex-companheira

A babá Maria Letícia da Silva, de 20 anos, foi morta a facadas na manhã da quarta-feira, 17, no local de trabalho, no bairro Baixio dos Lopes, em Brejo Santo, no Ceará. Na ocasião, o ex-companheiro da vítima é suspeito de ir até a residência e matá-la. Em seguida ele teria tentado se matar, mas foi socorrido e está internado sob a custódia da Polícia.



A vítima foi assassinada no local de trabalho, em Brejo Santo (Foto: reprodução/redes sociais )



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o homem de 23 anos foi preso em flagrante. A vítima morreu no local. O caso fica agora com a Polícia Civil, que vai ouvir testemunhas e realizar diligências sobre o caso.

O homem seria entregador de água e foi procurar Maria no local de trabalho. De acordo com as investigações, ela não quis abrir a porta, mas ele teria conseguido convencê-la a deixá-lo entrar. Os vizinhos escutaram gritos e arrombaram a porta, mas encontraram a vítima morta e o homem ferido.

Crateús

Em menos de 48 horas, na terça-feira, 16, outra mulher foi vítima de feminicídio, desta vez, em Crateús, no Ceará. Nadinny Oliveira, de 25 anos, também foi morta no local de trabalho. Ela estava no escritório de contabilidade quando o ex-namorado teria invandido o local e a matou. Ele foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio.



Iguatu

Também na terça-feira, em Iguatu, um homem incendiou a casa da ex-companheira e fez com que ela perdesse todos os bens da residência. Os dois moravam juntos, mas estavam em processo de separação. Todos os móveis e eletrodomésticos da residência foram destruídos. O indivíduo foi preso e a mulher obteve uma medida protetiva que o impede de se aproximar dela.



