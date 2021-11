Mulher perde móveis e eletrodomésticos após ex-companheiro incendiar a casa

Uma mulher perdeu todos os móveis e eletrodomésticos depois que o ex-companheiro dela ateou fogo na casa, em Iguatu, no Ceará. O crime aconteceu na terça-feira, 16, e a prisão do homem foi efetuada momentos após o incêndio. O Corpo de Bombeiros esteve no local.



A casa foi incendiada pelo ex-companheiro no município de Iguatu (Foto: divulgação/Corpo de Bombeiros )



O casal vivia junto, mas estava em processo de separação. Na ação, o Corpo de Bombeiros identificou que foram destruídos notebook, painel de TV, som, motocicleta, sofá retrátil, TV de 45 polegadas, ventiladores, cama de solteiro, guarda-roupa, geladeira, fogão, mesa, armário de aço, gelágua, liquidificador, além de garrafas e panelas.

O ex-companheiro foi autuado em flagrante por dano e injúria no contexto da violência doméstica familiar. A vítima solicitou medida protetiva de urgência com o intuito de manter distanciamento do suspeito. O procedimento foi transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Iguatu, unidade que dará prosseguimento às investigações.



