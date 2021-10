Adagri: Não existe relação entre larva do olho de peixe e doença da "urina preta"

Um vídeo que mostrava uma larva no olho de um peixe e fazia relação com a síndrome de Haff causou pânico na população de Brejo Santo, município da região do Cariri, na última semana. O conteúdo que circulou nas redes sociais, no entanto, é falso. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) não existe relação entre a larva e a doença.

Em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri, o gerente de inspeção e fiscalização da Pesca e Aquicultura da Adagri, Antônio Albuquerque, explica que a larva no olho do peixe é uma doença que existe desde o século passado e atinge animais do mundo todo. “Acontece que em 2019 surgiu uma fake news vinculando esse verme no olho à doença de Haff, o que não tem nada a ver e já foi desmentido pelo Ministério da Saúde”, afirma.

Até o momento o Ceará notificou nove casos da síndrome de Haff, no entanto, conforme a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) nenhum dos casos foi percebido na região do Cariri. Apesar de não ter relação com a “doença da urina preta”, a recomendação é evitar o consumo de peixes com qualquer tipo de larva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM | Urina preta: origem, causas e sintomas da doença causada por peixes

Segundo Albuquerque, a Adagri monitora o aparecimento de larvas em peixes no Ceará a fim de esclarecer oficialmente a situação. “A partir dessa fake news que surgiu de novo, as pessoas filmam aquele verme no olho que é comum, não faz mal ao ser humano, vincula a doenças. Então, a Adagri está fazendo coletas e vai identificar a espécie para poder descaracterizar oficialmente”, disse.

Em caso de peixe com larva, é recomendado que o pescador guarde o pescado em um recipiente com gelo e contate a Adagri para realização da coleta e análise do material. No Cariri, a Agência tem sede nos municípios de Brejo Santo, Campos Sales, Crato, Mauriti e Nova Olinda.

Serviço

Site oficial da Adagri: www.adagri.ce.gov.br



Unidade Local De Brejo Santo

Telefone: (88) 3531-1583

Campos Sales

Telefone: (88) 3533-1701

Crato

Telefone: (88) 3523-7832

Mauriti

Telefone: (88) 3552-1965

Nova Olinda

Telefone: (88) 3546-1292

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags