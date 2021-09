Brejo Santo recebe oito leitos psiquiátricos em parceria com o Governo do Estado

Oito leitos psiquiátricos começaram a funcionar nesta segunda-feira, 27, em Brejo Santo, município do Interior do Estado. Os equipamentos foram ativados na Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima e ficarão disponíveis para os municípios do Cariri Oriental (Brejo Santo, Penaforte, Porteiras, Jati, Aurora, Abaiara, Mauriti, Milagres e Barro).

Na última quinta-feira, 23, a Secretaria da Saúde realizou, dentro das ações alusivas ao Setembro Amarelo, uma reunião com representantes da Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima de nove municípios da região para informar sobre o início do funcionamento dos leitos. A ativação se deu por meio de uma parceria articulada entre o deputado Guilherme Landim com o Governo do Estado do Ceará.

A Secretária de Saúde de Brejo Santos, Glauciane Torres, informou em entrevista à rádio CBN Cariri que desde o fechamento do Hospital Santa Tereza, em 2015, a região não tinha mais leitos à disposição para acolher e até medicar pacientes em estado de surto psicótico. “Muitas vezes, esses pacientes iam para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para depois serem encaminhados para o Hospital de Messejana”, explica.

A novidade terá incentivo mensal de R$ 45 mil para o custeio dos leitos de psiquiatria, de forma a trazer mais um serviço essencial para o município e toda região. "É importantíssimo, porque a gente tinha que mandar o paciente em surto em uma ambulância para Fortaleza com um acompanhante, um técnico de enfermagem ou um enfermeiro para medicá-lo durante a viagem. A gente sabe o quanto isso era sofrido para o paciente e para a família também. Agora, a gente consegue, através desse esfoço conjunto, tirar o paciente do surto aqui mesmo na nossa região", comemora a secretária.

Os oito leitos recebem pacientes de passagem, não oferecendo internação ou tratamento prolongado contra patologias mentais. Isso significa que se trata de um hospital que tira o paciente do surto e devolve imediatamente para a família e para a sociedade para ser acompanhado no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou na Unidade de Saúde da Família.

"É um hospital de passagem para tirar o paciente em surto, mas se ele necessitar de uma institucionalização, será transferido. Se tiver condição de ser devolvido para a família e para a sociedade, será acompanhado no CAPS, Programa Saúde da Família (PSF) ou na sua unidade de origem", orienta Glauciane.

De acordo com a secretária, a triagem de paciente ocorrerá via regulação, pelo Fast Medic, sistema do Governo do Estado do Ceará, a fim de ter o leito regulado. Dessa forma, ao dar entrada na unidade, o paciente, por meio de seu acompanhante, deve solicitar o leito via sistema. A unidade tem portas abertas para pacientes que chegam por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Se o paciente vier pelo Samu, ele vem via porta aberta. Mas o paciente que a família leva para a Unidade da Saúde da Família em surto ou para a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima precisa ser regulado e colocado no sistema de informação para ser regulado o leito", completa Glaucieane.

