Homem é preso com arma de fogo e rádio comunicador em Boa Viagem

Suspeito foi localizado após denúncia sobre a comercialização de entorpecentes na região. Captura aconteceu pela Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Um homem foi preso em flagrante em posse de uma arma no bairro de Fátima, na zona rural do município de Boa Viagem, a 221,43 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu nesse sábado, 25, após uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) receber uma denúncia sobre a comercialização de entorpecentes na região.

Na ocorrência, ainda foram apreendidos munições e um rádio comunicador. Uma equipe da Força Tática de Boa Viagem, pertencente à 2ª Companhia do 4º Batalhão, visualizou um adolescente em outra residência, próximo ao local indicado.