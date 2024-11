Suspeitos de integrarem organização criminosa são presos em Boa Viagem, no Ceará

A ação foi realizada por meio do MPCE e da Polícia Civil, com o apoio da Ciopaer e da Secretaria da Segurança Pública

Crédito: Reprodução/ Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE)

Quatro suspeitos de integrarem uma organização criminosa com atuação no município de Boa Viagem, distante 221 km de Fortaleza, foram presos na manhã desta quinta-feira, 31. Ao todo, a Polícia Civil do Estado (PC-CE) cumpriu nove mandados, sendo quatro de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Dois dos capturados já estavam recolhidos no Sistema Prisional do Ceará.

A ação foi realizada por meio do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), com o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS).

A primeira fase da Operação Sicários, como é chamada a ação, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 31, e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Itaitinga e Pedra Branca, e nos bairros Parangaba e Mondubim, na Capital.