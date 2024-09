Acusado de tentativa de homicídio em Boa Viagem é solto

Iago Garcia de Lima Raulino, de 24 anos, foi solto pela Justiça por meio da 1ª Vara da Comarca de Boa Viagem, a 221,43 quilômetros (km) de Fortaleza. A prisão por homicídio tentado foi revogada nessa terça-feira, 3.

A prisão havia acontecido no dia 17 de dezembro de 2023, por meio de ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O homem era acusado de uma tentativa de homicídio contra uma vítima de 49 anos. No dia da prisão, Iago estava com uma pistola calibre .40 e munições que teriam sido usadas para cometer o crime, conforme a Polícia. Um revólver calibre 32 também foi apreendido.

De acordo com o advogado Taian Lima, a revogação da prisão preventiva se fez necessária, pois o acusado estava preso há oito meses.