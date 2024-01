Suspeito é preso por tentativa de homicídio em Boa Viagem

Chegando ao local, os policiais tomaram conhecimento de que um homem havia sido baleado por arma de fogo, em seguida os policiais iniciaram as buscas pelo suspeito do crime.

Após o crime, a equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi acionada para o local para averiguar o caso de uma ocorrência de disparo de arma de fogo em um estabelecimento comercial do bairro Boa Viaginha.

Homem é preso em flagrante por tentativa de homicídio na cidade de Boa Viagem, a 220 km de Fortaleza, nesse domingo, 17. A Polícia Militar do Ceará prendeu em flagrante José Iago Garcia de Lima Raulino, de 24 anos, que cometeu tentativa de homicídio contra um homem de 49 anos. Na ação policial foram apreendidas com o suspeito armas e munições.

Com as buscas pelo criminoso, no bairro Capitão Mor, localizaram o suspeito José Iago, com posse de uma pistola de calibre 40 e munições, que teria sido usada para cometer o crime, além de uma revólver calibre 32.

O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, e conduzido para a Delegacia Regional de Crateús, unidade da Polícia do Estado do Ceará (PCCE). A vítima do crime foi encaminhada para unidade hospitalar.