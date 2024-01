CE: Homem é preso acusado de tentar matar o próprio irmão no Natal

Segundo a Polícia, após se desentender com o irmão, o suspeito o atingiu com um objeto perfurocortante

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o homem já tinha antecedentes criminais por violência doméstica, injúria e dano, porém não informou o nome dele. A tentativa de homicídio aconteceu em uma residência no bairro Alto do Cristo, em Sobral.

Um homem de 39 anos, suspeito de ter tentado matar o próprio irmão , foi preso preventivamente nessa quinta-feira, 28, em Sobral , a 234,km de Fortaleza. O crime havia sido registrado no último dia 25 de dezembro, dia de Natal.

No incidente, após um desentendimento com o irmão de 35 anos, o suspeito teria agredido o familiar com um objeto perfurocortante. A vítima foi socorrida por parentes e recebeu atendimento em uma unidade de saúde local.

O suspeito foi capturado enquanto estava em via pública e foi levado à delegacia.