Dupla é presa suspeita de matar homem em barraca de praia em Beberibe

Um homem foi morto na tarde desse domingo, 2, em uma barraca da Praia de Morro Branco , localizada em Beberibe , no Litoral Leste do Estado. Dois suspeitos de envolvimento na ação foram presos . Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o assassinato de José Wedison Brito da Silva foi motivado pela rivalidade entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE).

Ainda de acordo com o APF, dois homens chegaram ao local do crime em um carro. Cerca de três disparos foram efetuados. Em seguida, voltaram ao veículo e fugiram em direção ao bairro Macapá.

O carro usado na ação foi identificado por policiais militares, que foram até a região onde o veículo estava e conseguiram efetuar a prisão da dupla.



Um dos presos teve a liberdade provisória concedida após dizer que é taxista e apenas levou os executores à praia, sem saber que eles iriam cometer o crime. Ele será monitorado por tornozeleira eletrônica.



Já o outro preso, identificado como Francisco Kaio Carvalho Lima, confessou ter participado da execução, declarando-se integrante do CV. Ao ser preso, os policiais militares apreenderam com ele uma arma de fogo que teria sido usada no crime. Francisco Kaio teve a prisão preventiva decretada.



“Os delitos constatados por ocasião do flagrante e o fato do grupo criminoso possuir inúmeros membros, conduzem a necessidade da manutenção da prisão do autuado FRANCISCO KAIO, até ulteriores investigações e a fim de cessar ou mitigar a atuação do grupo na região,como forma de manutenção da ordem pública”, afirmou na decisão o juiz Caio Lima Barroso.



As investigações prosseguem para identificar mais suspeitos de envolvimento no assassinato.