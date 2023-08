Praia do Morro Branco poderá encolher até 224 metros, aponta estudo

Análise produzida pelo site de acomodações Hawaiian Islands mostra que a praia do Morro Branco, em Beberibe, a 82 km de Fortaleza, está entre as 20 praias que mais encolherão no mundo até 2100. O estudo foi realizado com base em dados do Centro Conjunto de Pesquisa da Comissão Europeia.

O resultado foi gerado a partir de parâmetros utilizados pelos pesquisadores para calcular quanta faixa de areia perderiam as dez praias mais recorrentemente avaliadas de cada país no Tripadvisor.

Entre os elementos apontados como responsáveis pelo encurtamento do litoral estão mudanças climáticas, erosão natural e erosão artificial, causada pela ação humana.

Segundo o estudo, as cinco praias que mais estão em risco em toda a América do Sul estão no Nordeste do Brasil e a primeira da lista está no Ceará:

Praia de Morro Branco (Beberibe, CE) - vai encolher 224,6 metros

Praia dos Carneiros (Tamandaré, PE) - vai encolher 166,4 metros

Porto de Galinhas (Ipojuca, PE) - vai encolher 146,1 metros

Ponta Negra (Natal, RN) - vai encolher 141,5 metros

Praia de Muro Alto (Ipojuca, PE) - vai encolher 132,5 metros

Em seguida, entre as 15 mais afetadas, aparecem outras duas praias brasileiras: a praia do Gunga (Roteiro, AL), com perda de 63,3 metros (10º lugar) e a praia de Copacabana (RJ), com 47,3 metros (13º lugar).