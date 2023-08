Semana de Proteção aos Manguezais encerra com alerta para conservação do ecossistema

Representando o Ecomuseu Natural do Mangue, a bióloga marinha Sandra Beltrán-Pedreros falou sobre o arcabouço legal do qual o Brasil é signatário, como a Convenção Ramsar de Zonas Úmidas (1996) e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização Mundial das Nações Unidas (desde 2016).

No Ceará, 15 unidades de conservação (UCs) incluem os manguezais. Da área total do ecossistema, 3,02% é protegida UCs de Proteção Integral — a versão mais restrita da proteção ambiental — e 39,98% por UCs de Uso Sustentável — aquela que autoriza o uso direto dos recursos da unidade. De acordo com Giovanna Rodrigues, coordenadora de Biodiversidade da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança Clima (Sema), o órgão está estudando outras áreas para a criação de novas unidades.

“A gente vai desenvolver estudos e identificar áreas que têm espécies ameaçadas, comunidades tradicionais, floresta bem conservada e que precisam de uma atenção maior do Estado”, explica. Parte da demanda de criação de áreas protegidas vem da sociedade civil, que pode acionar a Sema pelos canais de comunicação apresentados no site www.sema.ce.gov.br. Os estudos para novas UCs duram no mínimo seis meses.