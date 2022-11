Dois irmãos, de 11 e 8 anos, morrem após choque elétrico em ponte na CE-040

Duas crianças morreram na tarde deste domingo, 20, após sofrerem um choque elétrico ao tentar atravessar uma ponte localizada na rodovia CE-040, no distrito Parajuru, em Beberibe, a 82 km de Fortaleza. Os dois meninos eram irmãos. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso.

Eles foram identificados como Silas Barros da Silva, 11, e Samuel Barros da Silva, 8, ambos moradores de Parajuru. Na região, Silas cursava o 5º ano do ensino fundamental da escola JJ Dourado e Samuel era estudante do 3º ano do ensino fundamental da escola Raimundo Joventino.

Conforme informações recebidas pelo O POVO, as duas crianças tinham acabado de tomar banho em um rio e, ao tentarem atravessar a ponte, sofreram uma descarga elétrica quando encostaram numa grade no local que estaria passando corrente. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) não confirmou a informação.

Em nota, a pasta informou que os corpos das vítimas foram encontrados com sinais provocados por uma descarga elétrica próximos a um poste de energia elétrica. Informações apontam que uma terceira pessoa estava com as duas crianças, mas também não foi confirmado pela pasta.

No local, equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência, onde foram feitos os primeiros levantamentos policiais.

A prefeita de Beberibe, Michele Queiroz, emitiu uma nota de pesar pela tragédia. “Quero manifestar meu mais profundo pesar pela tragédia. [...] Meus sentimentos aos familiares, amigos. A prefeitura municipal irá decretar luto social de três dias”, anunciou.

A Câmara Municipal de Fortim também lamentou o caso, por meio de uma nota de pesar. “Nesse momento de dor rogamos a Deus que conforte os corações dos familiares e amigos”, diz o informe.

O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Beberibe. A SSPDS destacou que a ocorrência está em andamento e que mais informações serão repassadas em momento oportuno, para não atrapalhar as investigações.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Beberibe: (88) 3388 2590



