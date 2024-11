Família limpa cova de parente e acaba presa no cemitério em Baturité

Uma mulher, a filha e a cunhada ficaram presas dentro do Cemitério Público de Baturité , distante 98,24 km de Fortaleza (RMF), na noite de sexta-feira, dia 1º, véspera do Dia dos Finados .

Pelas redes sociais, a pedagoga Dawylla Dandara filmou a situação e publicou nos stories do Instagram. “Vim limpar a cova do meu pai já tarde da noite com a minha filha e minha cunhada e o homem esqueceu da gente e trancou a gente dentro do cemitério”, conta a mulher.

Nas imagens, é possível ver que elas tentam sair do local pulando o muro próximo a algumas covas. Em um outro vídeo, a mãe de uma das mulheres, que está do lado de fora, narra em tom de brincadeira o momento que as três estão tentando sair do local.

“Olha aí gente, isso aqui é a Dawilla, Ana Lis e a Paulinha trancadas dentro do cemitério. O homem foi embora e trancou elas”, narra a mulher com risadas.