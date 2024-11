Romaria de Finados reúne cerca de 350 mil pessoas em Juazeiro do Norte

Fiéis se reuniram na igreja matriz Nossa Senhora das Dores em Juazeiro do Norte Crédito: Yago Pontes/O POVO CBN Cariri

Neste sábado, 2 de novembro, encerra-se a Romaria de Finados em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, evento que anualmente reúne milhares de fiéis em homenagens ao Padre Cícero. A organização espera que aproximadamente 350 mil romeiros tenham passado pelo município durante o período da romaria. Ao longo deste sábado, missas e momentos de oração compõem a programação, atraindo devotos de várias regiões do país. O ponto alto da celebração ocorreu ao meio-dia, com a tradicional "Missa do Chapéu", em que os fiéis erguem seus chapéus em sinal de devoção e despedida ao "Padim Ciço".

Este gesto coletivo simboliza a fé e o respeito que os romeiros dedicam ao religioso e encerra simbolicamente o ciclo de atividades da romaria, marcando um dos momentos mais significativos para os devotos. Com as vestimentas do Padre Cícero, o romeiro José Oneas Barbosa dos Santos, de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, entrou na igreja da Matriz de Nossa Senhora das Dores, no Centro de Juazeiro do Norte, de joelhos para agradecer uma graça alcançada. “Consegui o meu objetivo e estou aqui para agradecer. Sempre que eu peço a Nossa Senhora das Dores e ao “Padim Ciço” dá certo, sempre dá certo. A gente consegue saúde, consegue trabalho”, comenta o romeiro.