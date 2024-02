Colisão entre dois carros é registrada em Barro

O caso teria acontecido no km 439 da BR 116

Uma colisão entre dois carros foi registrada no início da tarde desta terça-feira, 13, no km 439 da BR 116 em Barro, a 455 km de Fortaleza. Na ocorrência, um veículo de modelo Fiat Palio teria colidido com um Toyota Hilux.

O condutor da Hilux era um homem de 79 anos que escapou ileso do acidente, já o condutor do palio não foi localizado. O fato foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal.