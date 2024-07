Governo do Ceará nomeia 158 novos professores para a Urca

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) nomeou 158 professores para a Universidade Regional do Cariri (Urca), na noite desta sexta-feira, 12. Conforme Governo do Estado, convocação é a maior da história para a instituição e será publicada no Diário Oficial da União (DOE) ainda hoje.

Docentes devem atuar nos campi dos municípios do Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Campos Sales, Iguatu e Mauriti. Eles vão exercer atividades em 32 cursos, entre eles Medicina, Arquitetura e Urbanismo e Gestão de Turismo, que foram criados recentemente na entidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estamos aqui para fazer o termo de nomeação e convocação desses servidores aprovados em concurso, algo muito importante. Nosso objetivo é dar posse a esses professores antes do semestre letivo, que se inicia em agosto", destacou o governador Elmano na ocasião.