Mãe acusa Barbalha de negar leite para filha com tumor; Município nega

Prefeitura afirma que irá acionar o Ministério Público para investigação do caso. Manifestação da mãe de uma criança com um tumor cerebral viralizou em redes sociais

Após a repercussão, a administração municipal se manifestou, afirmando que, no primeiro contato com a mãe, seis latas de leite foram ofertadas de imediato. Segundo a gestão, teria sido disponibilizado o acompanhamento de um nutricionista para o caso, com retorno agendado. A mãe, no entanto, não teria retornado à consulta.

“Nós fomos surpreendidos com o vídeo e fomos até o encontro dela para tentar entender o que aconteceu. O que ela nos passou foi que não tinha ido à farmácia porque não tinha com quem deixar a filha dela para ir receber a alimentação. Mas a alimentação estava lá, o município em nenhum momento se negou. Já a atendemos e vamos continuar atendendo ela”, declarou a coordenadora municipal de assistência farmacêutica, Carolina Macêdo, ao repórter Yago Pontes da O POVO CBN Cariri.

O prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), também se manifestou informando que a forma como o fato circulou nas redes sociais não condizia com a verdade, e que acionará o Ministério Público do Estado para que as providências sejam tomadas.