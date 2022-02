UFCA deve entregar Clínica Escola da Faculdade de Medicina até julho deste ano

Após um ano da assinatura de contrato, a Universidade Federal do Cariri informou que deve concluir a construção do prédio da Clínica Escola da Faculdade de Medicina até o segundo semestre de 2022.

Com previsão para ser finalizado em julho de 2022, o prédio da Clínica Escola da Faculdade de Medicina (Famed) da Universidade Federal do Cariri (UFCA), em Barbalha, está com 67% de construção concluídos. A obra foi projetada e licitada pela Diretoria de Infraestrutura (Dinfra) da UFCA, com autorização concedida em janeiro de 2021.

A Clínica Escola, que ficará dentro do campus de Barbalha, terá dois pavimentos. No térreo, o espaço contará com recepção, sala de espera, ambulatórios, sala de coleta, espaço para curativos e suturas, espaço para esterilização, sala de reuniões e banheiros. Já no primeiro andar, haverá espaço para salas de professores, sala de reunião, salas de aula, copa e banheiros acessíveis para pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida.

Sobre o assunto Universidades Públicas do Ceará se preparam para volta às aulas 100% presenciais

UFCA: matrículas de alunos acusados de fraude nas cotas foram excluídas desde fevereiro de 2021

Sisu 2022: Nota de corte do Enem 2021; entenda como funciona

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao jornalista Farias Jr., da Rádio CBN Cariri, o coordenador de obras e projetos de Engenharia da UFCA, Washington Luiz de Sousa, contou sobre a composição da estrutura que contém 2.200 m² de extensão e o andamento dos processos a serem realizados até sua entrega. “É uma obra grande e complexa, que trará benefícios a toda a comunidade do Cariri, em especial à cidade de Barbalha, pois a Clínica Escola será composta por ambulatórios nos quais os alunos internos da Faculdade de Medicina da UFCA irão atender à população com serviços de clínica médica”, pontua.

Conforme Washington, o prédio foi construído e iniciaram os acabamentos e os fechamentos de alvenaria, bem como a execução das rampas e dos acessos. Com a assinatura da ordem de serviço, a Pollux Construções LTDA, empresa vencedora da licitação, é a responsável pela construção da clínica, que terá como valor final R$ 5.601.341,94.

O contrato prevê ainda a urbanização do novo espaço, com calçadas, vias e jardinagem. Além disso, está inclusa a reforma no prédio existente do campus de Barbalha para correções no sistema de combate a incêndio e de acessibilidade. Quanto aos equipamentos para mobiliar o prédio, a Famed afirma que investirá cerca de 200 mil reais, valor destinado para a compra do maquinário necessário em suas instalações.

“Temos a previsão para o término da obra em julho, ela será posta em operação assistida, na qual testaremos as instalações e veremos como está se comportando o sistema elétrico e o de combate a incêndio. Depois disso o mobiliário será incluído. O recebimento definitivo do prédio gira em torno de 90 dias após a conclusão”, concluiu o coordenador.

Somente com toda a avaliação realizada, a Dinfra/UFCA entregará a construção pronta e devidamente equipada para a Famed, o que deve ocorrer por volta do mês de novembro de 2022.

Serviço

Diretoria de Infraestrutura

dinfra@ufca.edu.br



Tags