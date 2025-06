Polícia recupera mais de 80 celulares furtados durante Festa do Pau da Bandeira em Barbalha

Operação conjunta da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e da Polícia Rodoviária Federal recuperou 85 aparelhos celulares furtados durante a Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, realizada nesse domingo, 1º, em Barbalha, na região do Cariri. A ação resultou na prisão de cinco pessoas suspeitas de envolvimento nos crimes, no município de Icó, no Centro-Sul.

