Secretária da Diversidade leva atendimento LGBTI+ à festa de Barbalha

Em alusão ao Maio de Combate à LGBTfobia, a Secretaria da Diversidade do Ceará promove uma série de ações durante a tradicional Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, em Barbalha, no Cariri, neste domingo, 1º. Neste domingo, as ações começam às 17 horas.



A Unidade Móvel de Atendimento à população LGBTI+ Dandara Ketlely estará presente no Calçadão da Rua do Vídeo, oferecendo atendimentos gratuitos para a comunidade local. As ações começaram no último dia 29.