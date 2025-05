Israel aceita nova proposta americana para cessar-fogo em Gaza; Hamas avalia

Israel aceitou uma nova proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo temporário com o Hamas na Faixa de Gaza, informou a Casa Branca nesta quinta-feira, 29. O grupo terrorista, no entanto, ainda está avaliando a proposta americana, com grandes chances de aceitar com ressalvas, segundo jornais israelenses.

Os novos sinais de progresso em direção a uma trégua temporária surgiram depois que o enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, expressou otimismo no início desta semana sobre a negociação de um acordo para interromper a guerra entre Israel e o Hamas e devolver mais reféns capturados no ataque que a desencadeou.