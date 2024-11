Homem é preso em Barbalha por suspeita de estupro de vulnerável; crime aconteceu há 11 anos

Um homem foi preso suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, no município de Barbalha, na microregião do Cariri, a 548,3 km de Fortaleza. A captura ocorreu na manhã desta sexta-feira, 22, no município que é uma Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem era conhecido por fornecer serviços de babá na zona rural do município. Por isso, a mãe confiava em deixar o filho sozinho como suspeito.