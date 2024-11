CGD investiga tenentes da PMCE por estupro e compra de votos nas eleições

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) determinou a apuração de condutas ilícitas associadas a dois tenentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Segundo publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) da quarta-feira, 13, um dos agentes é investigado por estupro e violência doméstica contra a própria afilhada, e o outro é suspeito de compra de votos nas eleições.

Os policiais devem passar por conselhos de justificação, processos que julgam a incapacidade de um militar para permanecer na ativa, ocasião em que é dada a oportunidade de apresentação de justificativa.