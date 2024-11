Diretor de escola é preso suspeito de estupro de vulnerável em Baturité

As vítimas têm idades entre 13 e 14 anos. O homem de 55 anos aproveitava da proximidade e oferecia presentes para cometer os crimes

O diretor de uma escola da rede municipal de Baturité foi preso por estupro de vulnerável nesta segunda-feira, 4.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele aproveitava a proximidade com as vítimas, de idades entre 13 e 14 anos, para o cometimento dos crimes.

O homem, que tem 55 anos, presenteava as vítimas para cometer os crimes.