Trabalhadores da limpeza pública de Barbalha paralisam atividades nesta quinta, 19

Os protestos cobram pagamento de salários atrasados e direitos que teriam sido acordados com a empresa contratada pela Prefeitura

Cerca de 120 profissionais do serviço de limpeza urbana de Barbalha, município a 501 km de Fortaleza, paralisaram as atividades na manhã desta quinta-feira, 19. Segundo os trabalhadores, a interrupção se dá em protesto ao atraso de salários e descumprimento de direitos acordados com a Meta Empreendimentos e Serviços, empresa contratada pela Prefeitura.

Há um ano e quatro meses responsável pela limpeza pública, a Meta estaria atrasando mensalmente o salário de varredores e catadores, que, segundo eles, deveria ser efetuado no quinto dia útil do mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, a empresa também estaria negando direitos estabelecidos em convenção com os trabalhadores, como vale-refeição e participação nos lucros a cada seis meses.