Jovens Embaixadores 2024 está com inscrições abertas para estudantes da rede pública

Estudantes da rede pública de ensino poderão se inscrever para o programa Jovens Embaixadores 2024 — promovido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil — , que vai levar jovens de 15 a 18 anos para um intercâmbio de duas semanas em solo americano. A viagem vai ser realizada de 19 de janeiro a 3 de fevereiro do próximo ano.

Estarão aptas a concorrer a uma das vagas jovens estudantes que estejam engajados em projetos sociais por, pelo menos, seis meses, e que criem soluções criativas para problemas enfrentados pelas comunidades onde estão inseridos — conhecimento da língua inglesa, excelência acadêmica e estar cursando pelo menos o primeiro ano do ensino médio em 2023 também fazem parte dos pré-requisitos estabelecidos.

As ações precisam estar alinhadas à questões como inclusão social, educação, cultura, crédito comunitário, mobilidade urbana, igualdade de gênero e raça, meio ambiente e necessidades especiais.

O cearense Amadeu Neto, de 19 anos, teve a oportunidade de participar da última edição do programa. O estudante conheceu o Jovens Embaixadores em 2016, após um colega ter sido aceito no projeto.

“De certa forma, sempre sonhei com o intercâmbio. Idealizei muito a situação. Foi difícil acreditar quando passei. O programa concede um suporte incrível e tem um grande diferencial. A experiência por si só foi fantástica. Foi maravilhoso ter a oportunidade de conhecer pessoas de todo o Brasil. Aprendi muito durante a viagem”, pontua o jovem.

Moradora de Crateús, município localizado no interior cearense, Yasmin Martins, de 17 anos, também teve a oportunidade de participar do projeto recentemente. A estudante, que hoje está no terceiro ano do ensino médio, atenta para o impacto causado pelo programa em sua vida.

“Participar do programa Jovens Embaixadores foi, simplesmente, surreal. Posso dizer que foi a melhor experiência da minha vida. Pude realizar o sonho de ir ao exterior e me comunicar com os nativos da língua inglesa. A experiência impactou a minha vida de diversas maneiras positivas. Me senti mais motivada a ir cada vez mais longe e me tornar uma pessoa totalmente diferente”, afirmou Yasmin.

Ao O POVO, o representante do Consulado Geral dos EUA, Stuart Beechler, afirma a importância do programa para centenas de jovens que buscam melhorar as condições de vida daqueles em seu redor.

“O programa prioriza jovens de famílias de menor renda, da rede pública de ensino com alto desempenho escolar, proficiência em inglês, e engajamento comunitário. São jovens que batalham, que têm histórias de vida cheias de desafios e projetos cheios de sonhos e aspirações. Por isso, o programa é tão especial para o governo americano e para as comunidades e famílias americanas que hospedam os jovens durante o intercâmbio”, apontou Beechler.

O representante do Consulado Geral americano também sustenta que os participantes do Jovens Embaixadores têm a chance de agregarem às suas vidas importantes experiências, que podem ser cristalizadas em mais ações para aqueles em sua volta — a oportunidade de se tornarem referência para outros jovens também foi citada.

“Os jovens retornam da experiência transformados nas dimensões pessoal, cultural e social, se tornando ainda mais engajados nas suas comunidades e agora fazendo parte de uma rede de jovens líderes que já passaram pelo programa e são mais capazes do que nunca de fazer a diferença nas suas comunidades. Se tornam líderes e referências para outros adolescentes e jovens, e também para gestores de políticas públicas, provando que esses jovens só precisam de oportunidades de qualidade”, concluiu o representante.

Criado em 2003, o Jovens Embaixadores funciona como um intercâmbio de curta duração nos Estados Unidos — jovens de outros países latino americanos também podem participar. No Brasil, o programa é coordenado pela Embaixada e Consulados — até o momento, 798 estudantes brasileiros já participaram do intercâmbio.

Todo o processo seletivo é realizado de forma online — nenhum documento deve ser entregue na Embaixada e nos Consulados.