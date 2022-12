Tragédia em escola de Sobral: preso pai do adolescente que levou arma

Durante o cumprimento do mandado de busca, os agentes confiscaram aparelhos celulares e pen drives, que serão usados para auxiliar novas investigações

Foi preso nesta quinta-feira, 1º, o pai do adolescente que levou uma arma para uma escola em Sobral, a 234,8 quilômetros da Capital. O adolescente responde ato infracional análogo ao crime de homicídio e tentativa de homicídio. O caso aconteceu no dia 5 de outubro deste ano na Escola de Ensino Médio Professora Carmosina Ferreira Gomes, localizada no bairro Sumaré.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu contra o adulto, pai do adolescente, mandados de prisão preventiva e busca e apreensão.

O tiro disparado pela arma de fogo registrada no nome de um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) resultou na morte de um adolescente de 15 anos e nas lesões corporais de outros dois garotos, também com 15 anos de idade.

A apuração da PC-CE concluiu que a pistola calibre 40 já estava na casa do adolescente antes do ocorrido, facilitando o acesso dele à arma.



O pai do adolescente estava sob investigação pelos crimes de porte ilegal de arma, omissão de cautela, fornecer arma de fogo para criança ou adolescente, corrupção de menor e homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Durante o cumprimento do mandado de busca, os agentes confiscaram aparelhos celulares e pen drives, que serão usados para auxiliar novas investigações. O pai do adolescente foi levado à Delegacia Regional de Sobral.

Com os procedimentos realizados, ele foi encaminhado a uma penitenciária, onde está à disposição da justiça. No mês de outubro, a Polícia já havia prendido o proprietário da arma utilizada no ato infracional.

Para preservar a identidade do adolescente, filho do suspeito preso, O POVO não divulga o nome do homem.

Ataque em escola de Sobral

O adolescente de 15 anos levou uma arma para a escola no último dia 5 de outubro, em Sobral. A arma era registrada no nome de um familiar do jovem e constava como CAC (Colecionador, Atirador, Caçador).

Conforme depoimento do adolescente, o ataque teria sido premeditado após ele ser vítima de bullying.



Perícia feita pela Polícia Civil mostrou que um único tiro, disparado de dentro de uma mochila, foi responsável por matar um adolescente e ferir outros dois em uma escola de Sobral, no dia 5 de outubro.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Sobral : (88) 3677 4711

