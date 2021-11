Covid-19: Ceará deve receber mais de 277 mil doses da vacina Pfizer

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 15, que o Estado deverá receber novas doses da vacina contra o Covid-19. De acordo com o chefe do executivo cearense, nesta terça, 16, deverão chegar 277.290 doses da vacina produzida pela Pfizer, que serão utilizadas para a segundo dose (D2) e dose de reforço.

"Reitero a importância de todos completarem o ciclo vacinal. Apenas com a vacinação em massa conseguiremos superar de vez essa pandemia,” publicou Camilo.

As doses de reforço estão sendo aplicadas em idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde.



A previsão é que as novas doses cheguem no Ceará às 17 horas desta terça-feira, 16. De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), 70% da população cearense apta a tomar a vacina já está com o esquema vacinal completo. Outros 85.9% já recebeu pelo menos a primeira dose.

