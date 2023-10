Cidade do Ceará será pioneira no Brasil na prática de kitesurfe em açude

Testes buscam desenvolver a prática de kitesurfe em açude cearense Crédito: Prefeitura de Senador Sá

Um grupo de kitesurfistas estabeleceu parceria com o governo da cidade de Senador Sá, localizada no semiárido cearense, para desenvolver a prática de kitesurfe em açudes, algo inédito no Brasil. A intenção é que o esporte seja praticado no açude Tucunduba, em Serrota, distrito localizado a cerca de 20 quilômetros da sede do município. O açude em questão apresenta mais de cinco quilômetros de extensão. Os testes realizados mostraram que a prática do esporte na região é viável, assim como a organização de campeonatos.