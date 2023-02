Suspeita de jogar óleo quente em vizinho é presa em Baixio

Uma mulher de 45 anos, investigada por lesão corporal dolosa após ter jogado uma quantidade de óleo quente no vizinho, foi capturada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), em Baixio, a 420,2 km de Fortaleza. O crime ocorreu em novembro do ano passado, já a prisão da suspeita foi efetuada nessa quinta-feira, 2.

De acordo com investigações da Delegacia Municipal de Ipaumirim, a vítima, um homem de 47 anos, estava sentada em uma calçada no bairro Centro quando a mulher jogou o óleo quente em suas costas.

Ele foi socorrido com queimaduras e segue em tratamento em uma unidade hospitalar. Os policiais civis cumpriram o mandado de prisão preventiva em desfavor da mulher, que se encontra à disposição da Justiça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia Civil segue em investigações para concluir a motivação do crime.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Ipaumirim: (88) 3567-1316



Sobre o assunto Homem e mulher são mortos a tiros dentro de imóvel em São João do Jaguaribe

Em quatro anos, Casa da Mulher Brasileira atende 162 mil vítimas de violência

Mulher é presa em Maracanaú suspeita de matar filho recém-nascido

Tags