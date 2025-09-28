Policial Militar desengasga homem em restaurante em Pentecoste

Após o desengasgo, o homem foi instruído a buscar atendimento médico

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o policial militar cabo Castro, lotado na 2ª Companhia do 11º Batalhão da Força Tática, estava no local quando percebeu que o cliente apresentava sinais claros de engasgo — mãos sobre a garganta, dificuldade de falar e respiração comprometida.

Uma ação rápida e precisa da Polícia Militar do Ceará (PMCE) evitou um desfecho trágico: um homem de 28 anos foi salvo no momento em que estava asfixiado por um alimento em um restaurante, na tarde de sexta-feira, 26, no Centro do município de Pentecoste .

Sem hesitar, Castro aplicou a manobra de Heimlich, conseguindo desobstruir as vias aéreas da vítima, que voltou a respirar normalmente. Após a aplicação da manobra, o homem foi instruído a buscar atendimento em unidade de saúde para avaliação mais completa.

A PMCE destacou que a atitude rápida do policial fez a diferença e pode ter evitado um caso de parada respiratória ou pior.

O que é a manobra de Heimlich e por que ela salva vidas

A manobra de Heimlich — também chamada de “tração abdominal” — é um procedimento de primeiros socorros utilizado para desobstruir as vias respiratórias superiores quando há obstrução por objeto ou alimento que impede a entrada de ar nos pulmões.

A manobra foi descrita por Henry J. Heimlich em 1974. Hoje é amplamente ensinada nos cursos de primeiros socorros e consta nas diretrizes internacionais de suporte básico de vida.