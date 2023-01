Preso no Maranhão acusado de matar suplente de vereador em Arneiroz

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu em Presidente Dutra, no Maranhão, um homem acusado de um homicídio em Arneiroz (Sertão dos Inhamuns) que era procurado pela Justiça. A prisão ocorreu nessa sexta-feira, 20, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, e contou com a colaboração da Polícia Civil daquele estado.

Francisco Manoel de Alencar, de 53 anos, conhecido como "Chico dos Pássaros", é réu pelo crime que vitimou Francisco Valdeneide Tavares de Oliveira, conhecido como Ney do Pajeú, de 35 anos, em 1º de setembro de 2018. Conforme denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), o crime ocorreu por volta das 6h40min, na localidade de Sítio Bandeiras, Zona Rural de Arneiroz

O MPCE narra que a vítima teria se dirigido até a casa do acusado e apontado uma espingarda em sua direção. Francisco Manoel teria reagido e entrado em luta corporal com a vítima, conseguindo disparar a arma e levando a vítima ao óbito.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Após o fato, o autor do delito fugiu e compareceu à delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte/CE, alguns dias depois, oportunidade em que alegou legítima defesa”, diz trecho da decisão judicial que recebeu a denúncia do MPCE.

Francisco Manoel não foi preso naquele momento por não haver situação de flagrante nem mandado de prisão contra ele. Entretanto, após ser denunciado pelo MPCE, em junho de 2019, ele não foi mais localizado para que fosse citado, levando à expedição da ordem de prisão.

“Agora, Manoel está à disposição da Justiça”, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Francisco Valdeneide era suplente de vereador no município de Catarina, vizinho a Arneiroz. À época do fato, a Câmara Municipal de Catarina divulgou nota de pesar pela morte. O texto dizia que “Ney do Pajeú se fazia presente, quase sempre, nas Sessões desta Casa Legislativa e atuava no meio político local”.

“Externamos os mais sinceros pêsames por essa lamentável tragédia que aconteceu. Que Deus cuide de sua família e lhes dê muita força para suportar este momento”.

Sobre o assunto PF prende homem por ameaças a Lula em redes sociais

Dois homens são mortos a tiros no Centro de Horizonte

Praias de Fortaleza: 11 trechos estão adequados para banho neste fim de semana

Tags