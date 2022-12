Mãe e filha morrem em colisão e motorista é preso em Arneiroz

Marido e pai das vítimas também ficou ferido. Bafômetro constatou que condutor de carro que atingiu as motos em que as vítimas trafegavam estava bêbado

Mãe e filha morreram após a moto em que trafegavam ser colhida por um carro na tarde desse domingo, 18, no município de Arneiroz (Sertão dos Inhamuns). O marido e pai das vítimas, que conduzia uma outra motocicleta, também ficou ferido na colisão e foi encaminhado a Fortaleza "sem sensibilidade nos membros inferiores". O motorista que causou o acidente foi preso.

O auto de prisão em flagrante (APF) narra que era por volta das 15 horas quando a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de acidente de trânsito com vítimas mortas na CE-176, altura da localidade Saco de Areia.

No local, os PMs se depararam com as duas mulheres já sem vida. Elas foram identificadas como Laiane Andrade Cavalcante e Lucinte Teles de Andrade. A terceira vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os PMs ainda constataram que um veículo modelo Renault Oroch estava atravessado no meio da via e que duas motocicletas Honda Broz estavam ao solo, a cerca de cinco metros dos corpos. “Em análise do local, concluiu-se que o condutor do veículo invadiu a contramão e se chocou frontalmente com as duas motocicletas”, consta no APF.

“O veículo parou a quarenta metros do local do acidente.” Os PMs também afirmaram que o condutor do Renault Oroch estava “visivelmente embriagado”. Teste do bafômetro deu como resultado 1,02mg/l.

O motorista, identificado como Antonio Dimas Aires Machado, foi preso em flagrante, tendo sido autuado por lesão corporal culposa e homicídio culposo no trânsito.

Uma segunda pessoa que estava no veículo se evadiu do local, “ante a revolta de populares”, conforme consta no APF. Em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 19, Antonio Dimas teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.

