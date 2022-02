Universidade do Cariri recebe mais 21 peças de fósseis; foram 500 peças repatriadas em 2021

21 peças de fósseis foram apreendidas em inquéritos da Polícia Federal e entregues à Universidade Regional do Cariri (Urca), em uma solenidade realizada na terça-feira, 8, na sede do Geopark Araripe. Somente em 2021, foram devolvidas, com repatriamento de grande parte dos fósseis, cerca de 500 peças à Urca e ao Museu de Paleontologia.

Um dos fósseis repassados pela PF à Urca é uma peça rara de preguiça gigante. Além de um fóssil da megafauna, peças de pterossauros, peixes e plantas.

Segundo Renan Bantim, doutor em Paleontologia, esse achado representa uma oportunidade de desenvolver mais a pesquisa, com possíveis grandes descobertas, através de um material que antes estava parado.

Representantes da Polícia Federal na cerimônia destacaram a importância de entregar à Universidade as peças: "O lugar adequado para estudo desse material é na Urca, que consideramos da mais alta importância". Ele ainda destacou a importância de capacitar os policiais para que possam entender melhor a importância desse patrimônio.

Fósseis repassados pela PF à Urca contam com peça rara de preguiça gigante (Foto: Universidade Regional do Cariri (Urca))



Para o diretor do Geopark Araripe, Eduardo Guimarães, poderia ser apenas uma peça para justificar toda a ação, o movimento. Ele destaca a importância do Geopark e todas as colaborações que são dadas e a capacidade que o projeto tem de formar capital intelectual.

“Mais de mil bolsas ofertadas de ensino, pesquisa, e extensão, através do Geopark (...) Diante desse impacto [ação de resgate dos fósseis] já existem instâncias nacionais e internacionais devolvendo os fósseis de nossa região", ressaltou.



A assinatura do termo de entrega dos fósseis, durante a cerimônia, contou com a presença do reitor da Urca, professor Francisco do O’ de Lima Júnior; o diretor do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, professor Allysson Pinheiro; o delegado da Polícia Federal, Denis Colares de Araújo; o representante do Ministério Público Federal, Celso Leal; o diretor executivo do Geopark Araripe, Eduardo Guimarães, entre outros.



