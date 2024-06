Idoso que estava desaparecido é encontrado por equipe de busca com cães em Aracoiaba

A equipe de busca, com auxílio dos cães do Corpo de Bombeiros, localizou a vítima a aproximadamente 1 km de sua residência

Um idoso de 63 anos que estava desaparecido foi encontrado nessa terça-feira, 4, por uma equipe de busca com cães do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), em Aracoiaba, a 92,3 km de Fortaleza. O idoso foi encontrado pela equipe a aproximadamente 1 km da residência dele.

O senhor, que tem deficiência visual em um dos olhos, desapareceu no fim da tarde da última quinta-feira, 30, na localidade de Tanque, quando adentrou uma mata com o intuito de chegar à fazenda de um amigo.