Manutenção pode causar desabastecimento de água em Fortaleza e RMF

Nesta quarta-feira, 5, das 7 horas Às 19 horas, pode haver desabastecimento de água em áreas de Fortaleza, Maracanaú, Eusébio e em parte de Pacatuba, Maranguape e Itaitinga. De acordo com informações da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a interrupção pode ocorrer devido a substituição de um trecho da adutora que atende à Estação de Tratamento Gavião (ETA Gavião).



"O objetivo do serviço é oferecer mais um reforço no sistema que abastece as zonas norte e leste de Fortaleza, visando oferecer mais segurança hídrica para a população. Dessa forma, a companhia otimizará o abastecimento e a continuidade da distribuição de água", destaca órgão em nota divulgada.