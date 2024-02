Chacina em Aracoiaba: quatro suspeitos são capturados durante operação

Três homens foram presos e um adolescente apreendido na manhã desta quarta-feira, 28, no município de Baturité, a 93 quilômetros de Fortaleza. As capturas foram efetuadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) durante a operação “Relógio Mágico”, que investiga chacina que deixou quatro mortos no município de Aracoiaba, no último dia 17 de fevereiro.

Durante a operação, dois revólveres calibre 38 foram apreendidos. Mais detalhes sobre os trabalhos policiais serão divulgados em coletiva de imprensa na sede da PCCE, em Fortaleza, no fim da manhã desta quarta-feira, 28.